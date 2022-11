“Le mille forme dell’anima”: al Muceb in mostra 38 opere in legno e terracotta di Salvatore Rizzuti

Prezzo non disponibile

Mercoledì 30 novembre alle 18, presso il MUCEB, il Museo della ceramica di Burgio, sarà inaugurata la mostra "Le mille forme dell’anima", a cura di Vito Ferrantelli, che raccoglie 38 opere in legno e in terracotta dello scultore Salvatore Rizzuti.

Sarà possibile visitare la mostra, che rimarrà aperta fino al 26 aprile 2023, dal martedì alla domenica, dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00 (lunedì chiuso).

«Scultore controcorrente - scrive il critico Giovanni Bonanno - in una stagione di contemporaneismo determinato dal rifiuto della figura, di cui si negano valenza formale e incidenza psicologica, Salvatore Rizzuti fonda la sua concezione sui maestri dell’antichità e della modernità, vivendone lo spirito. Non è convincimento polemico, bensì urgenza di comprensione della natura umana, della sua complessità, significate da mito e storia. Lungi dalla speculazione votata al geometrico, all’astratto e all’informale, fin dai primi lavori preferisce esperire la realtà fenomenologica affrontando la struttura anatomica – corpi di dèi e di donne – ideata ad Atene e Roma, nel Rinascimento e nella Modernità, plasmando la creta e sbozzando il marmo. Dalla statuaria impara architettura, slancio, torsione, ne comprende rigore e ritmo tentando, sempre più nel corso degli anni, di impossessarsi dello spiraculum vitae da infondere alla materia inerte al fine di trasformarla in carne pulsante di pensieri e passioni».