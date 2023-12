La magia del Natale attraverso gli artisti agrigentini: mostra di presepi a Siculiana

"Arte oresepiale nel Ccuore di Siculiana". Questo l'evento, che vedrà la partecipazione di numerosi artisti provenienti dall'Agrigentino, organizzato nel centro storico di Siculiana. La mostra avrà il suo inizio il 23 dicembre alle ore 19 con l'inaugurazione del percorso, offrendo ai visitatori l'opportunità di immergersi nell'incantevole mondo dei presepi. La cerimonia d'apertura sarà seguita da un evento speciale il 24 dicembre, subito dopo la tradizionale veglia di Natale che si svolgerà nel suggestivo Santuario locale. Il 24 dicembre sarà caratterizzato da una suggestiva processione, che vedrà il bambinello accompagnato dalla rinomata banda musicale "Bellini" di Siculiana, attraversare il percorso dei presepi in mostra.

L'apertura ufficiale dei presepi artistici avverrà il 26 e 27 dicembre, nonché il 4 e 5 gennaio, dalle ore 18 alle ore 21. Durante queste serate, il gruppo "Acsi Nannaredda di Siculiana" allieterà il percorso con canti e suoni della tradizione natalizia siciliana, creando un'atmosfera ancora più coinvolgente. Un momento particolarmente significativo si verificherà il 6 gennaio, in concomitanza con la "Carovana dei magi". In questa giornata speciale, i presepi artistici saranno aperti alle 16:30, permettendo ai visitatori di immergersi completamente nella magia dell'Epifania.

L'intero evento è frutto della collaborazione tra l'unità pastorale di Siculiana, l'Acsi Agrigento e il Comune di Siculiana, che hanno unito le forze per portare questo straordinario spettacolo artistico e culturale nella comunità locale. In conclusione, "Arte Presepiale nel Cuore di Siculiana" si preannuncia come un'occasione unica per vivere la magia del Natale attraverso gli occhi degli artisti locali, celebrando la tradizione e la creatività che rendono questa stagione così speciale.