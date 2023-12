“Dalle macerie alla bellezza”: a Montevago la camminata fra i ruderi ma anche degustazione di olio e vino

Montevago apre le porte delle sue bellezze e delle sue eccellenze domenica 17. In una giornata dedicata al turismo e ai prodotti della terra come l’olio e il vino, chiamata “Dalle macerie alla bellezza” il paese del Belice offre l’opportunità di conoscere il percorso dei ruderi e di confrontarsi sui progetti legati al turismo, con un occhio all’evento Agrigento Capitale della Cultura 2025 che coinvolge non solo il capoluogo ma l’intera provincia. La giornata inizierà alle 9:30 con un percorso guidato tra i ruderi di Montevago con le guide naturalistiche Marcello Mira e Antonino Dinolfo, di VisitAgrigento, e la collaborazione di Michele Giambalvo. Il percorso si concluderà con una degustazione di olio e vino di Montevago nella sede del Baglio Ingoglia, cui seguirà un talk dedicato alle eccellenze del territorio dal titolo “Il vino e l’olio come rinascita di un territorio”. Al talk parteciperanno il sindaco di Montevago Margherita La Rocca Ruvolo, Gesuela Monteleone della Pro Loco Montevago, l’assessore all’Agricoltura Francesco Russo, Francesco Marino, segretario regionale Città dell’olio, Stefano Ientile della cantina “La chiusa” di Montevago e il produttore di olio Francesco Amodeo. Nel pomeriggio, alla biblioteca comunale del paese, due talk dedicati al turismo del paese del Belice: alle ore 17 “I ruderi tra storia e futuro”, moderato dal giornalista Alan David Scifo, con i contributi del sindaco La Rocca Ruvolo, Giuseppe Taibi, capo delegazione provinciale Fai Agrigento e Fabrizio Ferreri, sociologo del territorio e assegnista all’università di Catania. A seguire si parlerà di “Montevago per Agrigento 2025” con i contributi di Nenè Mangiacavallo, presidente di Empedocle consorzio universitario Agrigento, e Carmelo Cantone, assessore alle Attività produttive, sviluppo economico e promozione del territorio del Comune di Agrigento.