Il mito di Marilyn Monroe rivive al teatro della Posta Vecchia: c’è lo show di Loredana Cannata

“Marilyn – Her words” è il monologo teatrale, scritto, diretto ed interpretato da Loredana Cannata, che andrà in scena sabato 9 marzo alle 21 e domenica 10 marzo alle 18 al teatro della Posta Vecchia di Agrigento (salita Gambertoni, via Atenea).

Racconta una delle ultime sere in vita dell’attrice, nell’estate del 1962, in cui, alle sofferenze di una vita, si aggiunsero il tormentato rapporto con il senatore Robert Kennedy e il licenziamento dal suo ultimo e incompiuto film, “Something’s got to give”. Nella sua camera da letto, sola col suo telefono, i barbiturici e lo champagne, Marilyn riflette su stessa, sulla sua vita, si racconta, si arrabbia, ride, piange, e lo fa rivolgendosi al suo psichiatra, il dottor Greenson, per il quale incide questa sorta di seduta al registratore come parte integrante della sua terapia, come realmente faceva quando Greenson era fuori città.

Il testo è stato scritto usando solo ciò che Marilyn disse e scrisse di se stessa: interviste, lettere, poesie e stralci della sua incompiuta autobiografia, parole che rivelano la sua anima fragile e sensibile. Nello spettacolo sono inseriti dei contributi audio/video di alcune delle canzoni più famose di Marilyn che rendono ancora più drammatica la discrepanza fra la scintillante diva del grande schermo, Marilyn Monroe, e la fragile donna della vita reale, l’eterna orfana Norma Jeane.

Originaria della provincia di Ragusa, Loredana Cannata decide di diventare attrice all’età di 7 anni quando trova una piccola foto di Marilyn e ne rimane folgorata. Dopo gli studi di arte drammatica e le prime esperienze teatrali, debutta al cinema nel 1999 con il controverso film “La donna lupo” di Aurelio Grimaldi. Seguiranno molti lavori in televisione come la fortunata serie “Un caso di coscienza”, che la vede protagonista su Rai 1 per ben 5 stagioni accanto a Sebastiano Somma; “Il bello delle donne”, “Provaci ancora prof”, “Finalmente Natale”, “Questo è il mio Paese” e la seguitissima partecipazione a “Ballando con le stelle” nel 2005. Ha lavorato con Ferzan Ozpetek in “Magnifica presenza, “Napoli velata”, “La dea fortuna” e nella serie tv “Le fate ignoranti”. Per Paolo Sorrentino interpreta il ruolo della moglie di Maradona nel film “Youth”, che la porta sul red carpet di Cannes accanto a Michael Caine, Harvey Keitel e Jane Fonda.

Ingresso 10 euro. Under 14 e over 65 pagano 8 euro. Informazioni e prenotazioni allo 0922 26737 e al 368 3175996.