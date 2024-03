“Le sette parole di Gesù in Croce”: concerto pasquale nella chiesa di San Gregorio

S’intitola “Le sette parole di Gesù in Croce - Parola, canto, meditazione” il concerto in programma martedì 26 marzo alle 19,30 nella chiesa di San Gregorio ad Agrigento in via Cavaleri Magazzeni.

Protagonisti il coro “San Gregorio agrigentino”, il coro di voci bianche e l’ensemble di fiati. Saranno eseguiti brani sacri del repertorio pasquale. Il concerto sarà preceduto dalla Santa messa alle 19.