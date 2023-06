“Lampedus’Amore”, l’edizione 2023 si apre con la performance di Andrea Bosca

Comincerà giovedì 6 luglio l’edizione 2023 di “Lampedus’Amore”. Ed il primo atto della manifestazione, nella maggiore delle isole Pelagie, sarà dedicato al teatro con la presenza di uno degli attori più affermati in questo momento in Italia: Andrea Bosca che potrerà in scena lo spettacolo “La luna e i falò” di Cesare Pavese ripercorrendo la storia di Anguilla, un emigrato che ha fatto fortuna in America per poi ritornare nelle Langhe.

La regia è affidata a Paolo Briguglia mentre la produzione è di Bam Teatro. L’appuntamento è alle 21,30 in piazza Castello a Lampedusa.