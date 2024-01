Valle dei templi e museo Griffo gratis: per i bambini c’è anche il laboratorio “Tra dei e giganti”

Il 4 febbraio, come ogni prima domenica del mese, è previsto l’ingresso gratuito nella Valle dei templi e al museo archeologico Pietro Griffo. E proprio al museo è stato organizzato un laboratorio per bambini, con visita guidata, intitolato “Tra dei e giganti”. Si svolgerà dalle 16,30 in poi, alla ricerca di dei e giganti nelle sale del museo, partendo proprio da quella dedicata all’Olympieion di Akràgas: basta volgere lo sguardo all’insù per trovarsi al cospetto del gigantesco telamone che è diventato il simbolo del Griffo. Ma le tre teste colossali esposte suggeriscono che la struttura ricostruita in sala, non doveva essere unica. E allora, quanti erano i telamoni del Tempio di Zeus Olimpio? Dove erano messi? In che posa? E soprattutto … chi rappresentavano? Risponderanno gli archeologi di CoopCulture durante una visita – laboratorio pensata per i bambini tra 6 e 12 anni.

Per partecipare al laboratorio-visita è previsto un ticket di 5 euro.