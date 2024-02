La Palestina vista con altri occhi: film e serate a tema negli spazi di “Immagina Coworking”

“Erasmus in Gaza” è il film di Chiara Avesani e Matteo Delbò che sarà proiettato giovedì 8 febbraio alle 20 negli spazi di “Immagina Coworking” in via Cesare Battisti (prima traversa a sinistra di via Atenea, lato Porta di Ponte). E’ un evento che fa parte della rassegna intitolata “Palestina con altri occhi” e che prevede anche altre due serate, venerdì 9 e sabato 10. A promuovere l’iniziativa sono il circolo John Belushi, Arci, Ucca, cooperativa sociale Al Kharub, centro culturale Pier Paolo Pasolini, Assopace Palestina ed Archivio audiovisivo del movimento operaio e democratico ETS.

Venerdì 9 febbraio la serata-evento “Zaytun, Homus & Zaatar”: profumi e sapori di Palestina con Fateh Hamdan. A seguire il film “NAKBA” di Monica Maurer.

Sabato 10 febbraio sarà proposto il film “200 metri” di Ameen Nayfeh.

Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso gratuito.

“A quattro mesi dal 7 ottobre 2023, mentre prosegue la mobilitazione per il cessate il fuoco per una soluzione politica e per la fine dell’occupazione - spiegano gli organizzatori - presentiamo ad Agrigento la campagna Arci ‘Palestina con altri occhi’. Vogliamo raccontare la Palestina al di là degli stereotipi alimentati dalla comunicazione dei media europei e occidentali: ed è con gli occhi della cultura che vogliamo discutere, informare e confrontarci per avere spunti interpretativi, raccontare l’occupazione con lo sguardo di chi la subisce, aiutare a capire le conseguenze della situazione ed i suoi concreti effetti sulla società palestinese, su quella israeliana e sull’intero Medio Oriente. Con altri occhi, diversi da quelli con i quali troppo spesso si guarda alla Palestina: per creare ponti e generare intrecci di visioni, di racconti, di storie. Mettendo al centro delle nostre riflessioni il rispetto di quei diritti che sono la condizione essenziale per una pace veramente giusta”.