“L'Italia chiamò. Il coraggio di essere protagonisti”: a Lampedusa gli studenti incontrano atleti e ministro

Giovedì 30 novembre e venerdì 1 dicembre, nella sala conferenze dell’aeroporto di Lampedusa, è in programma la manifestazione intitolata “L'Italia chiamò. Il coraggio di essere protagonisti” organizzata dall'Agenzia italiana per la gioventù.

L'evento, che prevede due giorni di appuntamenti con inizio la mattina di giovedì 30 e la fine nel pomeriggio di venerdì 1, è stato voluto dall'Agenzia per raccontare le tante opportunità offerte dalla Commissione europea e per promuovere lo sport non agonistico in tutte le sue potenzialità. Saranno presenti gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado di Lampedusa, atleti olimpionici italiani e rappresentanti politici, i quali si confronteranno in un panel tematico.

Parteciperanno Fabio Roscani, coordinatore intergruppo parlamentare politiche per la gioventù; Pietro Bartolo, europarlamentare e Maria Cristina Pisani, presidente del Consiglio nazionale dei giovani. Concluderà il ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi.