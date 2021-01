"Giornata Internazionale dell’educazione", via all'evento: sarà online sui social

In occasione della giornata Internazionale dell’educazione, che si celebra il 24 gennaio, l’istituto comprensivo” Gaetano Guarino terrà un evento sulla sensibilizzazione. L'incontro avrà cometema: "Non c'è educazione senza solidarietà".

L’incontro sarà trasmesso in diretta Facebook dalle 16 alle ore 17:30 sulla pagina ufficiale dell'istituto, e sarà un’opportunità concreta per educare i nostri ragazzi sul tema e mobilitare volontà e risorse per affrontare il problema della mancanza di accesso all'istruzione a livello globale. In particolare, sarà promossa una raccolta fondi da destinare all’Associazione Gruppo San Francesco d’Assisi Onlus per i bambini ciechi del Togo.

Interverranno: il Prof. Flavio Fogarolo, Presidente dell’Associazione Gruppo San Francesco d’Assisi Onlus; il Dr. Gioacchino Di Gloria, Responsabile del centro consulenza Tiflodidattica; il Prof. Calogero Zarcone, Referente Tiflologo; il Prof. Alberto Todaro e la Prof.ssa Roberta Di Rosa dell’associazione Nyumba Yetu onlus che opera in Tanzania, nella regione di Iringa.