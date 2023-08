“In volo verso il futuro”: Sciacca celebra l’Aeronautica militare che compie 100 anni

Prezzo non disponibile

Un’anniversario davvero speciale: 100 anni di Aeronautica militare. A Sciacca venerdì 4 agosto, sono state programmate diverse iniziative alla presenza del 37° Stormo di Trapani Birgi. Ad organizzarle è il Comune in collaborazione con l’Aeronautica militare e la collaborazione del Comitato di Piana Scunchipani, luogo del cosiddetto “aeroporto fantasma”.

Alle 10, in contrada Scunchipani, presso il Baglio Planeta, nel sito del comando dell’aeroporto fantasma e alla presenza delle autorità militari, civili, religiose dei rappresentanti del locale comitato civico, il colonnello pilota comandante del 37° Stormo di Trapani Birgi Daniele Donati deporrà una corona di fiori in onore dei caduti in guerra.

Alle 11,30, nella villetta adiacente la chiesa di San Domenico in piazza Angelo Scandaliato, alla presenza delle autorità militari, civili e religiose, è prevista la deposizione di una corona di fiori sulla lapide che commemora il maggiore pilota dell’Aeronautica militare italiana, Giuseppe Palminteri. Durante il silenzio, ci sarà il sorvolo sul cielo di Sciacca degli aerei Eurofighter Typhoon del 37° Stormo di Trapani Birgi.

Alle 20, nell’atrio superiore del palazzo municipale, la presentazione del nuovo libro dello storico Nicola Virgilio, “1000 scatti di guerra – Sciacca 1949-43, l’aeroporto fantasma”: un volume che attraverso tante foto inedite descrive la storia dell’aeroporto militare di Sciacca e della città durante la seconda guerra mondiale. Sarà anche inaugurata la mostra fotografica sulla storia dell’aeroporto, a cura dello stesso autore, che rimarrà fruibile al pubblico fino al 16 agosto Interverranno: il sindaco Fabio Termine, il comandante del 37° Stormo di Trapani Birgi Daniele Donati, l’onorevole Calogero Mannino, Luciano Dabbene (figlio del tenente pilota Giordano Dabbene, deceduto a Sciacca durante un’azione bellica), Franco Scarabellotto (figlio del capitano pilota Valerio Scarabellotto, in servizio a Sciacca e deceduto sul cielo di Malta – Medaglia d’Oro al valor militare) e Nicola Virgilio.