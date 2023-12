“In campo per la ricerca”: a Porto Empedocle il torneo dell’Immacolata per combattere il cancro

L’8 dicembre, a Porto Empedocle, si svolgerà la quinta edizione del torneo dell'Immacolata “In campo per la ricerca”. I bambini e i ragazzi di scuole di calcio e di società sportive si incontreranno al centro sportivo “Ponte di ferro” in via Francesco Crispi (contrada Cannelle) per disputare un torneo, dalle 9 in poi, che si concluderà con la premiazione finale.

Il torneo si avvale del patrocinio della Fondazione Airc per la ricerca sul cancro nell’ambito del progetto “Natale Airc”. La Fondazione, da più di cinquant'anni, si occupa non solo di finanziare la ricerca per rendere più curabile il cancro con raccolte di fondi, ma anche di promuovere la prevenzione sopratutto nei giovani.

Infatti proprio i ragazzi devono essere sollecitati ad assumere corretti stili di vita che vedono nell'attività fisica e nello sport elementi molto importanti.

Come ogni anno ad organizzare il torneo è stata la società “Ponte di ferro” di Porto Empedocle gestita da Mariella a Fortunato Policardi. Durante il torneo è prevista la presenza dei volontari Airc di Porto Empedocle e di Agrigento che distribuiranno materiale informativo sulle attività e sui risultati conseguiti dalla ricerca e cureranno una raccolta fondi il cui incasso sarà totalmente devoluto alla Fondazione.