“FuazzaFest”: degustazione di prodotti biologici e prelibatezze varie a Racalmuto

Secondo appuntamento con la Fiera del Bio e della filiera corta per il Consorzio isola Bio Sicilia.

Dopo l’evento svoltosi la scorsa primavera in piazzale Caos, le aziende aderenti al gruppo di cooperazione Isola Bio, venerdì, saranno a Racalmuto in occasione del “FuazzaFest”, l’iniziativa a cura dell’associazione Food and beverage di Racalmuto.

“Torniamo in piazza per promuovere i prodotti biologici – afferma Lillo Alaimo Di Loro, presidente del Consorzio isola Bio Sicilia – con degli spazi espositivi che raccontano la storia delle aziende del Consorzio e offrono la possibilità di degustarne i prodotti biologici e, ovviamente, di stagione”.

Dalle 18 in poi, in via Hamilton, si potranno visitare gli stand delle varie aziende e dalle 20 partecipare ai laboratori e alla degustazione guidata di prodotti biologici di stagione, compreso un “classico” buonissimo: il pane “cunzato” con olio, origano e formaggio oltre a tante altre prelibatezze provenienti direttamente dalle aziende produttrici.

“Bio per tutti – prosegue Lillo Alaimo Di Loro – racchiude le azioni per la creazione e lo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali con attività promozionali a raggio locale. Ma è anche un’occasione per una riflessione sul valore del cibo, in termini salutistici ed economici: quando parliamo di consumi alimentari primari, ci riferiamo a numeri importantissimi. Per avere un’idea, in Italia il valore della spesa alimentare supera i 28 miliardi annui, la Sicilia spende per mangiare oltre 11.5 miliardi di euro, in ragione di 477 € mensili a famiglia. Di questo valore, il 90 per cento passa dalla grande distribuzione, il restante 10 per cento attraverso altre forme tra cui la vendita diretta, i mercati locali e la Filiera Corta Organizzata. In Sicilia, dunque, il valore annuale supera il miliardo di euro e alimenta un grande circuito virtuoso di economia territoriale. Basta questo dato – conclude Alaimo Di Loro - a darci l’idea di quanto sia grande il margine di manovra di un modello di filiera corta biologica, associata alla concreta attuazione del concetto di sovranità alimentare”.

Progetto finanziato dall’assessorato regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca mediterranea – dipartimento regionale dell’Agricoltura – Psr Sicilia Misura 16 Cooperazione – Sottomisura 16.4