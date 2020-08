"City Rebels Experience", l'evento alla Farm cultural Park: il programma

Una serie di incontri dal vivo con i cosidetti “irregolari”, e la loro capacità di realizzare opere impossibili e/o inimmaginabili, il loro essere carismatici e affascinanti, il loro essere vincenti anche quando vengono sconfitti.

Ad accoglierVi e a moderare gli incontri, ci saranno i fondatori di Farm Cultural Park, Andrea Bartoli e Florinda Saieva, che avranno inoltre il piacere di guidarvi nella visita alle nuove mostre di Farm.

A conclusione di tutto, una deliziosa cena conviviale.



Giovanni Wegher è un architetto e artista italiano. Il suo lavoro si esprime attraverso laboratori in cui i partecipanti sono portati ad una esperienza fisica e mentale in modo da creare una narrazione del luogo mediante il progetto. Dal 2015 la sua pratica si allarga a collaborazioni e vede la nascita di una rete di professionalità in Italia e all’estero tra cui la Biennale di Venezia, Arte Sella, Camposaz e Farm Cultural Park.



Dal 2017 giowe diventa studio di architettura che nasce come naturale trasformazione dell’attività lavorativa precedentemente svolta. Ha lavorato anche con Edoardo Tresoldi come architetto per vari progetti in Italia e all’estero.



Paul Schrijen è designer olandese con quindici anni di esperienza nella progettazione e costruzione.



I suoi progetti si concentrano nella realizzazione di strutture sostenibili, terreno di ricerca e applicazione sul vivere contemporaneo volti alla realizzazione di bisogni e richieste specifiche da parte di una committenza o una comunità. La sua pratica artistica vuole essere un invito alla contemplazione dello spazio circostante e una suggestione all’osservazione di diversi orizzonti possibili in modo da invitare ad una riflessione più ampia.



Paul e Giovanni insieme sono stati artisti residenti presso Farm Cultural Park per realizzare il progetto: “Caleddri Errante” che si presenta come un percorso nelle rovine e nelle macerie di Favara. Una ricucitura del tessuto urbano e un seme per dare avvio a una nuova falegnameria sociale che nascerà a Favara.



Date



- 7 Agosto Venerdì - Giovanni Wegher

- 16 Agosto Domenica - Davide Valenti

- 23 Agosto Domenica - Giuseppe Veneziano

- 29 Agosto Sabato - Claudio Lucchesi