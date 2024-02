Giornata mondiale delle zone umide, escursione domenicale alla scoperta delle “Gole del Platani”

Indirizzo non disponibile

Legambiente Sicilia aderisce anche per il 2024 alla “Giornata mondiale delle zone umide” con la quale, dal 1996, viene ricordata la firma della Convenzione di Ramsar avvenuta il 2 febbraio del 1971.

In tale occasione le riserve naturali "Macalube di Aragona" e "Grotta di Sant'Angelo Muxaro", insieme al Circolo Rabat di Agrigento, promuovono una passeggiata naturalistica alle “Gole del fiume Platani” che offrirà a tutti i partecipanti l’occasione di apprezzare un percorso in natura poco battuto ma molto suggestivo e ricco di biodiversità, ricadente nella contrada Cannamela, a nord di Cattolica Eraclea.

L'escursione è gratuita ed è aperta sia ai soci di Legambiente che ai non soci. Il tracciato proposto segue l'andamento del fiume e si sviluppa interamente in piano, pertanto si presta ad essere affrontato da escursionisti di ogni età.

L’appuntamento è domenica 4 febbraio alle 9,45 a Cattolica Eraclea in via Oreto 83, (riferimento bar pasticceria Scalìa). Da lì, alle 10, ci si trasferirà all’inizio del percorso per dare avvio alla passeggiata. L’attività di visita si concluderà entro le ore 16.

Per comunicare preventivamente la propria partecipazione e per qualsiasi altra informazione è possibile contattare gli organizzatori al 320 6580990.