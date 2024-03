“Declinazione femminile”: al via la nuova rassegna cinematografica dedicata alle donne

Comincerà venerdì 8 marzo la nuova rassegna cinematografica a tema promossa dal circolo Arci “John Belushi” di Agrigento. Quattro appuntamenti allo Spazio Temenos (ex chiesa di San Pietro) in via Pirandello ad ingresso gratuito.

Il primo, l’8 marzo alle 16,30, prevede la proiezione del film “Food for profit” diretto da Giulia Innocenzi e Pablo D’Ambrosi. Sarà presente le regista e giornalista Giulia Innocenzi che converserà con il pubblico.

La rassegna s’intitola “Declinazione femminile” e nasce con il preciso obiettivo di presentare professionalità, personaggi, sensibilità e tematiche che nel cinema, spesso, sono relegate in ambiti poco visibili. Lo scopo non è solo quello, significativo, di fare cinema mostrando le pellicole ma, pure, quello di far conoscere firme prestigiose e autrici la cui presenza sarà di stimolo per il pubblico agrigentino. “Questa rassegna - spiegano gli organizzatori - sarà articolata in più serate, alcune delle quali ospiteranno le protagoniste delle opere.

Il primo film in cartellone “Food for profit”, non solo mostra l’orrore degli allevamenti intensivi e la connivente protezione politica di cui godono, ma con una squadra di esperti internazionali affronta le principali problematiche legate a questo tipodi produzione industriale: inquinamento delle acque, sfruttamento dei migranti, perdita di biodiversità e antibiotico resistenza.