Corpus Domini: messa in cattedrale e solenne processione in centro storico

Domenica 11, alle 18, in occasione della solennità del Corpus Domini, dopo la celebrazione eucaristica 18:00, nella Cattedrale di Agrigento, presieduta dall’arcivescovo Alessandro Damiano e concelebrata dai parroci della città di Agrigento, si terra la solenne processione, dalla Cattedrale fino a piazza Stazione.

Il percorso seguirà il seguente itinerario: via Duomo, via Matteotti, via Bac Bac, via Atenea, piazza Aldo Moro, piazza Stazione, dove si terrà la benedizione finale. Nelle parrocchie della città non saranno celebrate le Sante Messe serali.