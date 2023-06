Teatro Valle dei templi, i Pooh chiuderanno la stagione: ecco il concerto di fine estate

Al teatro Valle dei templi si aggiunge anche il concerto dei Pooh nel cartellone dell’edizione 2023 del Festival Il Mito. Il 19 settembre sarà la band che ha fatto la storia della musica italiana a chiudere ufficialmente la stagione estiva con un concerto d’eccezione sotto la collina dei templi a Piano San Gregorio, ennesima tappa del tour “Amici X Sempre”. Un evento organizzato da “Puntoeacapo” in collaborazione con la Fondazione Teatro Valle dei templi.

Con oltre 100 milioni di copie vendute in tutto il mondo e canzoni che hanno incantato intere generazioni rivoluzionando il pop rock in Italia, i Pooh sono pronti ad infiammare le platee per tutta l’estate e non potevano mancare nella città dei templi dove questa estate vedremo anche Zucchero, Francesco De Gregori e Antonello Venditti, Nek e Francesco Renga, Gianni Morandi, Massimo Ranieri, Gigi D’Alessio ed Enrico Brignano. La stagione si è ufficialmente aperta con il doppio concerto dei Modà il 3 e 6 giugno scorsi.

I biglietti per il concerto dei Pooh il 19 settembre al teatro Valle dei templi saranno in prevendita dalle ore 12,30 di giovedì 15 giugno. Dopo essere stati ospiti del concerto all’Arena di Verona del trio, i Pooh hanno personalmente invitato Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto (Il Volo) ad unirsi a loro in queste due incredibili occasioni, come ospiti dei due live negli stadi. Nati da un’idea di Valerio Negrini, in oltre 50 anni di carriera hanno ottenuto un elenco spropositato di premi e riconoscimenti e si sono dimostrati dei veri “pionieri” per le rivoluzioni introdotte nei loro live, per i temi trattati nei loro brani, e per l’uso della tecnologia moderna.