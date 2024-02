Museo Diocesano, concerto conclusivo della masterclass tenuta da Arturo Tallini: sul palco gli allievi

Martedì 6 febbraio alle 19,30 il Museo Diocesano di Agrigento, in via Duomo, ospiterà il concerto conclusivo della masterclass di chitarra classica, organizzato dall’associazione culturale musicale Musarte, tenuto dal maestro Arturo Tallini. Si tratta di un artista di fama mondiale che rappresenta uno dei massimi esponenti della musica contemporanea per chitarra classica. Ad esibirsi saranno gli allievi del maestro che parteciperanno alla masterclass dal 5 al 6 febbraio.

Si preannuncia un concerto davvero particolare in quanto ad esibirsi sarà un ensemble formato, oltre che dai partecipanti alla aasterclass, da diversi strumenti in una performance decisamente fuori dal comune. L’ingresso è gratuito fino ad esaurimento dei posti.