“Lampedus’amore”, doppio concerto con Ermal Meta e Marina Rei

Venerdì 7 luglio Lampedusa ospiterà il doppio concerto di Ermal Meta e Marina Rei nell’ambito della manifestazione “Lampedus’amore” legata al premio giornalistico internazionale “Cristiana Matano”. Appuntamento alle 21,30 in piazza Castello per vedere sul palco due grandi protagonisti della musica italiana presentati da Salvo La Rosa.

Per Marina Rei, che ha da poco festeggiato 25 anni di carriera, si tratta di una nuova tappa del tour 2023 “Donna che parla in fretta”.

Ermal Meta, cantautore di origini albanesi naturalizzato italiano, è reduce dal suo esordio letterario: ha infatti pubblicato da pochi mesi il suo primo romanzo “Domani e per sempre” (edito da La nave di Teseo) ambientato in Albania durante la seconda guerra mondiale. Il suo ultimo album è uscito nel marzo del 2021 (anno in cui arrivò terzo a Sanremo) e s’intitola “Tribù urbana”.

La consegna dei premi “Cristiana Matano” è prevista la sera successiva, l’8 luglio, durante la cerimonia conclusiva.