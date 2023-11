Chiesa di San Lorenzo, masterclass di chitarra classica con Arturo Tallini

Lunedì 27 novembre alle 19:30, presso la chiesa di San Lorenzo in via Atenea, si terrà il concerto conclusivo della masterclass di chitarra classica, organizzato dall’associazione culturale musicale "Musarte" e tenuta dal maestro Arturo Tallini.

Musicista di fama mondiale, Tallini rappresenta uno dei massimi esponenti della musica contemporanea per chitarra classica.



Ingresso gratuito fino a esaurimento posti.