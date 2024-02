"La sfida del codice degli appalti per le autonomie locali": lectio magistralis del consigliere di Stato Caringella

"La sfida del codice degli appalti per le autonomie locali". Sarà il consigliere di Stato, grande giurista, Francesco Caringella a tenere - lunedì, alle 10,30, - la lectio magistralis per i segretari comunali dell'Agrigentino. Un incontro - organizzato, nella sala Giglia, dalla Prefettura - che è però aperto anche al pubblico esterno.

Il consigliere di Stato Francesco Caringella vanta una lunga e illustre carriera nel campo del diritto amministrativo. Laureato con lode in Giurisprudenza all'università La Sapienza, ha intrapreso la sua carriera giuridica con passione e dedizione. Con oltre trent'anni di esperienza nella magistratura amministrativa, Caringella ha ricoperto incarichi di notevole rilevanza, distinguendosi per la sua competenza e il suo impegno nel servizio pubblico. Ha occupato posizioni di prestigio in vari uffici e giurisdizioni, contribuendo in modo significativo alla definizione di importanti linee giurisprudenziali nel settore. La sua carriera è stata caratterizzata dalla partecipazione attiva a numerosi progetti di riforma legislativa, con un focus particolare sulle tematiche legate al diritto amministrativo e agli appalti pubblici. Caringella è noto per la sua profonda conoscenza delle dinamiche normative e per la sua abilità nel tradurre la complessità del diritto in proposte concrete e soluzioni praticabili.

La lectio magistralis rappresenta un'opportunità unica per la comunità giuridica e per gli operatori del settore di approfondire la visione e l'analisi del consigliere di Stato su uno degli aspetti cruciali dell'amministrazione pubblica locale. La Prefettura di Agrigento auspica una partecipazione numerosa e attiva, certa che l'evento offrirà un contributo fondamentale alla comprensione delle sfide e delle opportunità legate al codice degli appalti per le autonomie locali.