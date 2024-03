Festa della donna, al teatro Pirandello il musical di Marco Savatteri “Camicette bianche”

Venerdì 8 marzo alle 20,30 al teatro Pirandello, in occasione della Giornata internazionale della donna, va in scena il musical “Camicette bianche” firmato da Marco Savatteri. Uno spettacolo che racconta il viaggio verso “La Merica”, le storie e i sogni di tanti emigrati di inizio Novecento attraverso una famosa tragedia sul lavoro: l’incendio alla Triangle Shirtwaist Company, il più grave incidente industriale nella storia di New York in cui, il 25 marzo 1911, persero la vita in 146: 123 erano donne. Tra queste c’erano tante emigrate italiane. “Se oggi si può festeggiare il successo di tanti siciliani nel mondo – afferma Marco Savatteri – è grazie al coraggio e alla sofferenza di chi ha lasciato l’isola in cerca di fortuna nel secolo scorso. Ricordare la nostra storia, avere memoria e guardare con occhi attenti le nuove migrazioni che arrivano dal mare: una volta i migranti eravamo noi”.

Lo spettacolo andrà in scena anche giovedì 7 marzo alle 11 (matinée per le scuole).

Biglietti disponibili al botteghino del teatro (prenotazioni allo 0922 590220).