“Buonasera Signor G”: omaggio all’indimenticabile Giorgio Gaber

Il teatro-canzone di Giorgio Gaber approda sul palcoescenico del teatro L’Idea a Sambuca di Sicilia. Appuntamento domenica 28 gennaio alle 19 con lo show diretto ed interpretato da Carlo Roncaglia.

“Più che un omaggio al papà del teatro canzone - spiega il regista - lo spettacolo è un viaggio che segue un impulso, un istinto; di fronte all'immensa opera di Gaber e Luporini ci si sente un pòpersi e disorientati e soprattutto folgorati dalla straordinaria, e a volte straziante, attualità dei monologhi e delle canzoni.

Gaber si affacciava sul ciglio di un baratro. Oggi ci troviamo in quel baratro e siamo in caduta libera. E allora ci siamo davvero abbandonati anche noi in questa caduta libera, con tutta l'incoscienza a disposizione, senza aver paura di sbagliare, di mostrare il fianco, di risultare inadeguati, inadatti. E lo siamo senz'altro, in tutti i sensi. In fondo è tutta una questione di fragilità, di saper accettare il disequilibrio, di non aver troppo timore di guardarsi davvero. Il fatto è che il ‘Signor G’ non è un personaggio. Il ‘Signor G’ siamo proprio noi”.

Sul palco anche Max Altieri (chitarre), Enrico De Lotto (basso) e Matteo Paglardi (batteria). Arrangiamenti dell’Accademia dei folli, scene di Matteo Capobianco, costumi di Carola Fenocchio.

Il blglietto costa 15 euro. Gli under 15 e gli abbonati alla stagione teatrale pagano 10 euro.