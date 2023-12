"Ricordando Antonio Patti": l'evento a Favara del centro culturale "Guttuso"

Il Centro culturale “Guttuso” e il Comune di Favara ricordano Antonio Patti, il medico scomparso ad agosto in seguito ad un malore improvviso.

La sua figura di intellettuale poliedrico, scrittore e critico letterario, sarà celebrata nel corso di una serata a lui dedicata in programma giovedì 7 dicembre 2023 alle ore 17:00 presso il Castello Chiaramonte di Favara.

“Pilastro fondamentale del Centro Renato Guttuso e presidente delle giurie del “Premio d’arte e cultura siciliana Ignazio Buttitta” Antonio Patti è stato un grande amico, una persona perbene e un grandissimo intellettuale – ricorda la presidente Lina Urso Gucciardino – abbiamo voluto organizzare, unitamente al Comune di Favara una serata in suo onore, per ricordarlo in tutti i suoi molteplici campi di interesse, ma anche per portarlo ad esempio per le nuove generazioni”.

La sua poliedrica figura di Antonio Patti sarà ricordata dal sindaco Antonio Palumbo, dai familiari, dagli amici e colleghi, da intellettuali e scrittori e da quanti hanno avuto il privilegio di conoscerlo ed apprezzarlo.