Covid e mercato del venerdì in zona arancione, il sindaco: "Rispettate tutte le regole”

Nel giorno dell’entrata in vigore del nuovo Dpcm del premier Conte e delle relative misure volte a contenere il rischio contagio da Coronavirus, c’era preoccupazione per la decisione del sindaco Miccichè di far svolgere regolarmente il mercato settimanale. Timori, che secondo Palazzo dei Giganti, si sono rivelati infondati grazie agli stessi cittadini che hanno rispettato tutte le norme di prevenzione.

Il nuovo Dpcm non ferma i mercati settimanali, Miccichè incontra il prefetto e dà il via libera

“Voglio fare i complimenti agli agrigentini che questa mattina si sono recati al mercatino settimanale di piazza Ugo La Malfa. Hanno rispettato tutte le regole – ha detto il sindaco Francesco Miccichè - . Questo comportamento maturo e consapevole ha permesso di mantenere aperti, almeno fino a nuove disposizioni governative, i mercatini rionali, assicurando la sopravvivenza dei lavoratori e un servizio utile e molto apprezzato dalla popolazione. Il rispetto delle norme, in questo e in altri casi, – ha detto ancora il primo cittadino - ci permette di proteggere la popolazione e di salvare la piccola economia locale. Un ringraziamento - conclude il sindaco Miccichè - va fatto anche a tutte le forze dell’ordine e alla Croce rossa che hanno operato nella zona controllando gli accessi e il rispetto di queste normative”.