Villetta invasa dai rifiuti: ecco come si presenta uno dei polmoni verdi del centro

Cestini porta rifiuti non svuotati e polmone verde cittadino trasformato in una mini discarica a cielo aperto. Questo è quello che accade, non in un quartiere periferico di Agrigento ma in pieno centro, a pochi metri dalla Prefettura e dal comando provinciale dei carabinieri e più precisamente nella villetta comunale dedicata a Rosetta Romano.

In una città dei Templi che, nonostante la data sul calendario calendario, registra ancora una discreta presenza turistica, sono ben visibili i rifiuti che strabordano dai cestini e che invadono anche aiuole e panchine. Bottiglie di birra, bicchieri con tracce di cocktail, lattine e resti di street-food sono i testimoni del week-end appena trascorso. Un luogo abbastanza frequentato di giorno e nelle ore serali e che, in queste condizioni non gratifica il lavoro delle istituzioni nella corsa al tanto ambito titolo di città capitale italiana della cultura 2025.