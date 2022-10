Stop alle discariche abusive, collocata in piazzale La Malfa l'isola ecologica mobile

Al via una lotta, senza quartiere, all'abbandono indiscriminato dei rifiuti. Da questa mattina, il Comune di Agrigento e le imprese Iseda, Sea e Seap, hanno avviato un nuovo servizio per venire incontro alle esigenze dei cittadini e anche per provare a combattere la piaga delle discariche abusive.

In piazza Ugo La Malfa è stata collocata la prima “isola ecologica mobile” che darà a tutti i cittadini, la possibilità di conferire vari tipi di rifiuti, in appositi maxi contenitori che di volta in volta, saranno collocati sul territorio comunale. L'isola ecologica mobile sarà a disposizione degli utenti dalle 7 alle 11 del mattino con la presenza di un operatore. Sarà possibile conferire farmaci scaduti, secco residuo, abiti usati, rifiuti elettronici ed ingombranti, olio vegetale esausto, pile esauste, toner, plastica dura e sfalci di potatura.

Il lunedì e giovedì l'isola ecologica sarà in piazza Ugo la Malfa al campo sportivo, il martedì in via Alessio di Giovanni a Fontanelle, il mercoledì in piazza Don Pino Puglisi a Monserrato, il venerdì in via Peruzzo al Villaggio Peruzzo e il sabato in piazza del Vespro a Villaggio Mosè.

Un'altra importante novità, partirà da domani e riguarda il cambio parziale del calendario del conferimento rifiuti. Cambia in sostanza il conferimento della plastica e dei metalli che fino ad ora è stata fatta insieme nello stesso mastello di colore giallo. Dalla questa occorrerà differenziare. Il martedì e il venerdì solamente la plastica mentre i metalli, sempre nel mastello giallo saranno conferiti il sabato. Il vetro, che prima veniva raccolto il sabato sarà raccolto il venerdì.

I mastelli vanno esposti sempre dalle 20 del giorno precedente ed entro le 6 del giorno indicato.