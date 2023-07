Leonardo Da Vinci incontra il mito della Valle dei Templi, è a Villa Aurea la “Vergine delle rocce”

E' giunta a Villa Aurea la “Vergine delle rocce” di Leonardo Da Vinci. Il celebre dipinto, proveniente da una collezione privata, è stato già collocato in una sala espositiva allestita in quella che fu la residenza del capitano Alexander Hardcastle.

L'opera del genio fiorentino, assieme ad altri dieci quadri di suoi allievi, fanno parte della mostra “La Bottega di Leonardo - La Vergine delle rocce” che è curata da Vittorio Sgarbi e Nicola Barbatelli. L'inaugurazione dell'esposizione è per lunedì prossimo, 31 luglio alle ore 20:30. “La Vergine delle rocce” e gli altri dipinti si potranno ammirare a Villa Aurea fino al prossimo 31 dicembre.



All’interno del percorso espositivo sarà possibile ammirare, per la prima volta in Sicilia, la famosissima “Vergine Cheramy”, una delle tre versioni de “La Vergine delle rocce” di Leonardo da Vinci. Le altre due versioni sono esposte in modo permanente nel Musée du Louvre di Parigi e alla National Gallery di Londra. La mostra, prodotta da Mediatica, Ellison e Samar è patrocinata dal ministero della Cultura, dalla Regione siciliana, dal Comune di Agrigento e dal Parco della Valle dei templi di Agrigento.