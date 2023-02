Il video-denuncia girato al pronto soccorso che impazza sui social: attese infinite, sporcizia e proteste in corsia

La situazione al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio continua ad essere drammatica. A ribadire il concetto è ora il Codacons, con il responsabile regionale Giuseppe Di Rosa che, in prima persona, ha realizzato un video con il suo smartphone direttamente in corsia. Le immagini e l’audio in presa diretta valgono più di mille parole.

“Sono stato io stesso a frequentare il pronto soccorso dell’ospedale di Agrigento - scrive Di Rosa su Facebook - e ad effettuare le riprese: guardate le immagini, ascoltate la gente e riflettete”.