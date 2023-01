Mancano le barelle e le ambulanze non riescono a lasciare i pazienti: è il caos al pronto soccorso del "San Giovanni di Dio"

Mancano le barelle e le ambulanze non riescono a scaricare, al pronto soccorso dell'ospedale "San Giovanni di Dio", i pazienti. Sono nove i mezzi incolonnati che non possono, fino a quando non avranno lasciato i pazienti, riprendere il servizio. All'interno del punto di primissima assistenza, stando a quanto emerge, vi sarebbe il caos.

Sarebbe stato inoltre deciso che, in caso di ulteriori emergenze, le ambulanze in arrivo verso il "San Giovanni di Dio" dovranno essere dirottate verso altri ospedali.

Ci sono, nel piazzale del pronto soccorso di contrada Consolida, ambulanze che attendono una barella dalle 9,30 di stamani.