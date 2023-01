Ambulanze bloccate per carenza di barelle al "San Giovanni di Dio", la testimonianza: “Situazione al collasso”

Nei corridoi persone che si lamentano e gridano perché hanno bisogno di essere aiutate e che, in alcuni casi, stanno attendendo da ieri. L'attesa in ospedale ha mandato in tilt il servizio di intervento in diverse aree della provincia

“La situazione è al collasso da questa mattina al pronto soccorso di Agrigento, ci sono ben tredici ambulanze impegnate con richieste di soccorso da tutta la provincia di persone che hanno avuto incidenti stradali o con ictus o infarto. L'ospedale è totalmente intasato per mancanza di barelle e quindi, le ambulanze che arrivano non riescono a trasbordare gli ammalati dalle barelle dell'ambulanza a quelle dell'ospedale.

Quindi, ambulanze ferme da questa mattina ed impossibilitate ad effettuare gli interventi di soccorso, basti pensare che due ambulanze, provenienti da Cianciana e Cammarata, sono state chiamate ad intervenire su Agrigento. Il sistema è in tilt per colpa della burocrazia che non riesce a risolvere il problema delle barelle su Agrigento. La situazione all'interno del pronto soccorso è critica, nei corridoi c'è genteovunque, con persone che si lamentano e che gridano perchè hanno bisogno di essere aiutati e, in alcuni casi, stanno attendendo da ieri. Qualcuno faccia qualcosa”. Questa è la testimonianza di un autista soccorritore, che chiedendo di non essere identificabile, dai microfoni di AgrigentoNotizie descrive il caos ambulanze in atto da questa mattina all'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Il soccorritore, che per poter tornare in servizio attende il ritorno della barella, descrive anche una situazione al collasso all'interno del pronto soccorso dove alcuni pazienti, attendono per molte ore prima di ricevere le cure mediche.