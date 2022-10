Alcol senza limiti, giovani in cerca della rissa e auto "prigioniere" della sosta selvaggia: in via Atenea dalla "tradizionale" bolgia s'è passati al delirio

Caos viabilità ad Agrigento con la movida che richiama migliaia di persone nel centro dove ci sono tanti locali e ristoranti. In assenza di adeguati controlli, la sosta selvaggia predomina nelle zone nevralgiche della città, con auto lasciate in mezzo alla strada, sulle strisce pedonali, sui marciapiedi ed ancora parcheggiate in doppia e tripla fila. Comportamenti che penalizzano chi rispetta le regole del codice della strada e che, dopo aver lasciato la macchina negli spazi consentiti, si ritrova bloccato dalle auto lasciate così, senza criterio. Questo ad esempio è stato il caso di un'automobilista che, nonostante le tante chiamate al numero unico di emergenza, il 122, e le telefonate senza risposta al comando dei vigili urbani, ha dovuto attendere, insieme ai militari dell'Esercito, l'arrivo a piazzale Vittorio Emanuele, del proprietario dell'auto che, essendo stata parcheggiata in strada e dietro la sua, lo ha “sequestrato” per circa due ore.

Non c'erano pattuglie di polizia disponibili perchè impegnate a sedare una maxi rissa scoppiata nei pressi di via Atenea. Per questo motivo, rincuorato dai tre soldati, l'automobilista è stato costretto ad attendere l'arrivo del conducente indisciplinato che aveva lasciato il mezzo in strada per andare a prendere da mangiare, questa è stata la sua giustificazione. Il sabato sera la città si trasforma in una vera è propria giungla, nessuna pattuglia dei vigili urbani presente in centro, auto e moto parcheggiate in ogni dove. Piazza Stazione trasformata in una discoteca a cielo aperto, dove l'alcool scorre a fiumi soprattutto fra i minori, stessa cosa vale per la piazza Pirandello e nelle centralissime piazze Vittorio Emanuele e Aldo Moro, dove - per intenderci - hanno sede la Prefettura, il comando provinciale dei carabinieri e la Questura e dove il codice della strada viene letteralmente calpestato, deriso e umiliato.

In tanti, tantissimi, sui social - stamani - si stanno chiedendo "dove sono le istituzioni?", "dove sono le forze dell'ordine?". Interrogativi polemici forse inevitabili visto che dalla "tradizionale" bolgia, ieri sera, fra via Atenea e dintorni, s'è passato al delirio.

"Un copione che si ripete ogni sabato notte, via Atenea violentata e poi abbandonata a se stessa. Per chi ci abita e lavora, per chi ancora mette amore e se ne prende cura durante tutta la settimana quello del sabato notte, della movida, del dobbiamo fare imprenditoria, del solo alcool, ancora alcool, e musica come se non ci fosse un domani non va bene - è stato scritto sui social - . Fatevi un passeggiata la domenica mattina in via Atenea e dintorni, uno spettacolo nauseabondo, indecoroso per chi deve cercare di giustificarsi con i turisti che ancora riempiono i B&B: rifiuti e sgradevoli odori che vengono fuori da ogni angolo della via Atenea. Dove sono le istituzioni? Quelle che in teoria dovrebbero tutelarci".

"Città senza controllo, anzi fuori controllo" - chiosa un altro agrigentino - . C'è, certo, la maleducazione di molti giovani e non soltanto. C'è - specie nel caso dei parcheggi selvaggi - la consapevolezza che mancano i controlli mirati (la polizia municipale dopo le ore 20 non è più in servizio ndr.). C'è che la voglia di divertirsi è ormai degenerata. C'è l'assenza di quelle forze dell'ordine che, con organici ridotti al lumicino, sono spesso impegnate su altri "fronti". Polemiche, contestazioni, sdegno - per chi vive, lavora o frequenta via Atenea e dintorni soltanto per svagarsi un po' - sono dunque inevitabili.