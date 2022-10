Movida impazzita in pieno centro, traffico in tilt e gente bloccata nel parcheggio della stazione ferroviaria: cittadini inferociti

Sono arrivati da Palermo con l’ultimo treno della giornata - quello che raggiunge la stazione ferroviaria di piazza Marconi, nel cuore della città dei templi poco prima delle 23 - e sono rimasti intrappolati nel parcheggio sottostante. Per numerosi agrigentini, costretti a fare i pendolare e di rientro a tarda sera per godersi anche loro il weekend in famiglia, è stato un sabato sera di passione e di lunghe attese prima di rientrare finalmente a casa. Decine di auto parcheggiate in divieto di sosta in via Acrone, poco distante dalla via Atenea e dai luoghi della movida del sabato sera, hanno letteralmente mandato il traffico in tilt. Una fila di auto che ha reso davvero difficile raggiungere via Crispi o via Manzoni, a tal punto che è stato necessario chiamare le forze dell’ordine al 112 che hanno avuto non poche difficoltà a ripristinare la circolazione.

Numerose le lamentele da parte dei pendolari che hanno anche constatato l’assenza della polizia municipale nella zona dopo le 20: “A che serve che il treno arrivi puntuale - dicono - se poi siamo costretti ad aspettare un’ora prima di uscire dal parcheggio a causa dell’inciviltà della gente che va in centro per divertirsi? Questa situazione non è affatto nuova e si ripete puntualmente ogni fine settimana. La calca raggiunge i massimi livelli nei pressi del liceo Politi dove si fa a gara ad accaparrarsi l’ultimo posto auto nel parcheggio a pagamento già pieno senza dare la possibilità di uscire a chi ha parcheggiato in precedenza. Il doppio senso di marcia in via Acrone ci era sembrato un’importante conquista, ma adesso bisogna constatare che nel fine settimana diventa una vera e propria trappola”.

I pendolari hanno anche puntualizzato il fatto che, in caso di malore di persone sul treno, sarebbe davvero problematico l’arrivo di un’ambulanza in tempo utile.