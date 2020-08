Viabilità, il vice ministro Cancelleri: "A settembre riapriamo la galleria Spinasanta"

La galleria “Spinasanta” di Agrigento riaperta al traffico entro il prossimo mese di settembre e rescissione contrattuale per le ditte, in caso di ulteriori ritardi nel completamento dei lavori sulle strade statali Agrigento – Caltanissetta e Agrigento – Palermo. Queste in sintesi sono le due principali novità che emergono dal lungo vertice che si è svolto nel pomeriggio nella sede prefettizia di Agrigento, alla presenza, tra gli altri, del vice ministro delle Infrastrutture, Giancarlo Cancelleri, dle prefetto di Agrigento, Maria Rita Cocciufa, dei vertici regionali di Anas, dei sindaci dei comuni agrigentini e dei rappresentanti del “cartello sociale”. Ad annunciare il completamento della Galleria “Spinasanta” che dalla statale 118 collega i centri di Agrigento e Raffadali, è stato lo stesso vice ministro Cancelleri. Se questa scadenza sarà rispettata, sarbbero soltanto circa due i mesi di ritardo rispetto alla fine prevista dei lavori. Per quanto riguarda invece i viadotti Akragas, il vice ministro Cancelleri, a differenza di quanto dichiarato il mese scorso quando, dal nuovo ponte “Petrusa” , si annunciava la riapertura al traffico leggero del tartto di ponte chiuso, oggi, il numero due del Mit, dai microfoni di AgrigentoNotizie sembra essere più cauto nel fornire una data certa.

Dopo il viadotto Petrusa ecco la galleria Spinasanta, Cartello sociale: "Più risorse per il territorio"

“La speranza è quella di riaprirlo entro la fine dell’anno – dice il vice ministro – perché usciranno dei numeri da delle analisi e che se, saranno confortanti, daranno il via libera al collaudatore per poter riaprire il passaggio ai mezzi leggeri”.