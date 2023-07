Dall'Algeria alla Valle dei Templi: Giovanni Falcone e Paolo Borsellino torneranno a fare riflettere

Simone Luglio, Giovanni Santangelo e la regista Chiara Callegari ricordano che, nel giorno dell'anniversario della strage di via D'Amelio, "L'ultima estate. Falcone e Borsellino trent'anni dopo" sarà in scena gratuitamente grazie alla sottosezione agrigentina dell'Anm e al Consiglio dell'ordine degli avvocati

Dai teatri di Lombardia, Veneto, Piemonte e Toscana - dove a Chianciano Terme sono stati insigniti del prestigioso premio Scudo - , a quelli, in questi giorni, dell'Algeria. Ma già pronti, perché la Sicilia non l'hanno mai abbandonata, per il teatro del Parco archeologico della Valle dei Templi.

Simone Luglio, che indossa i panni di Giovanni Falcone, e Giovanni Santangelo, che veste quelli di Paolo Borsellino, assieme alla regista Chiara Callegari, da Annaba, in Algeria, hanno voluto ricordare che il 19 luglio, giorno dell'anniversario della strage di via D'Amelio a Palermo, in cui perse la vita il giudice Borsellino, saranno con "L'ultima estate. Falcone e Borsellino trent'anni dopo", scritto da Claudio Fava, saranno alla Valle dei Templi.

Ad organizzare il momento di riflessione e ricordo, aperto alla comunità di Agrigento, è la sottosezione agrigentina dell'Anm di cui è presidente il pm Sara Varazi e il Consiglio dell'ordine degli avvocati presieduto da Vincenza Gaziano.

L'ingresso è gratuito. E in quello che è un giorno emblematico della storia della lotta alla mafia, tutti gli agrigentini non potranno che apprezzare quella che è una rappresentazione che tocca le corde dell'anima e, inevitabilmente, induce alla riflessione.