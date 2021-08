Utilizzo della tassa di soggiorno, il Codacons: "Si spende per eventi d'intrattenimento e non per i servizi essenziali"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Agrigento città turistica? Quali servizi offre al turismo?

Vediamo insieme cosa manca:

Pulizia e salubrità della città in genere

Bagni pubblici

Trasporto pubblico serale per collegamento tra città, centro storico, Valle dei templi e zona d'insediamento alberghiero

Illuminazione pedonale Valle dei Templi

Parcheggi in centro

Parcheggi nella Valle

Parcheggio pubblico per caravan e roulotte

Parcheggio per pullman turistici

Servizio di controllo e sicurezza nella Valle dei templi

Servizio di controllo del traffico della polizia locale

Ufficio Informazioni turistiche

Una decente stazione per pullman turistici di grandi dimensioni

Potremmo anche continuare ma riteniamo possa bastare.

Che senso ha spendere migliaia di euro destinati ai servizi al turismo della tassa di soggiorno per intrattenere gli agrigentini delle periferie quando Agrigento non riesce a uscire fuori dal torpore in cui è da decenni?

Naturalmente il sindaco, l’assessore al turismo e la Giunta saranno di parere opposto: ad Agrigento funziona tutto e i soldi della tassa di soggiorno sono stati spesi per la loro naturale destinazione…

Giuseppe Di Rosa, vice presidente provinciale Codacons