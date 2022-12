Strage di Ravanusa, l'appello del papà di Selene al presidente Mattarella: "Servono verità”

Alla vigilia del primo anniversario della strage di Ravanusa, Luigi Pagliarello il padre di Selene, la trentenne infermiera morta pochi giorni prima di partorire il piccolo Samuele che portava in grembo, rompe il silenzio e lancia un appello al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Pagliarello chiede una svolta sull'inchiesta per accertare le eventuali responsabilità dell'esplosione che è costata la vita a dieci persone. “Presidente, da padre di famiglia, veda di far arrivare a chiudere almeno questa parte, perchè per noi è doloroso. Dopo un anno è inutile aspettare ancora”. Questa è stata la richiesta di uno uomo al quale la fuga di gas ha tolto la figlia, il genero e quel tanto atteso nipote che ha potuto conoscere solo all'obitorio.

Per la strage di via Trilussa, sono dieci le persone attualmente indagate dalla Procura di Agrigento. Si tratta dei vertici, nazionali e regionali, di Italgas reti, l'ipotesi di reato contestata è di disastro colposo e omicidio colposo plurimo.

Il primo anniversario della strage sarà ricordato domani, domenica 11 dicembre, nella chiesa Madre di Ravanusa, così come avvenne in occasione dei funerali solenni delle dieci vittime, anche la messa di suffraggio sarà celebrata dall'arcivescovo di Agrigento, monsignor Alessandro Damiano. Nel pomeriggio di oggi invece, alle ore 18, Selene, il marito Giuseppe Carmina e il piccolo Samuele saranno ricordati nel santuario della Madonna dell'Aiuto della loro Campobello di Licata.