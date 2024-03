Frammenti di ossa in via La Porta, il padre di Gessica Lattuca: "Escludo che possa trattarsi dei resti di mia figlia"

Il ritrovamento dei frammenti ossei durante i lavori di ristrutturazione di un vecchio immobile in via La Porta, nell'opinione pubblica ha fatto scattare subito il collegamento con la scomparsa di Gessica Lattuca, la giovane madre scomparsa da Favara il 12 agosto del 2018.

Ritrovati resti umani in uno stabile del centro di Favara: il pensiero corre subito a Gessica Lattuca

Di Gessica, secondo la versione del fratello Enzo, deceduto nove mesi fa, si persero le tracce dall'abitazione del padre ubicata in via Leopardi. La casa che all'epoca era abitata dallo stesso Enzo e da un altro fratello, si affaccia proprio sulla via Luigi La Porta e, dal luogo del ritrovamento odierno, dista circa settanta passi. Ovviamente, la vicinanza tra i due immobili non ha valore ai fini investigativi e lo stesso Giuseppe Lattuca, padre di Gessica, nutre dei seri dubbi sul fatto che le ossa umane trovate possano appartenere alla figlia.

Dissotterrati, seppelliti e poi nuovamente tirati fuori? I frammenti ossei sequestrati verranno inviati al Ris

