Nuovo commissariato di Lampedusa, il questore Ricifari: “Sarà realtà entro la fine dell'anno”

Nel giorno del saluto alla città, l'ex questore di Agrigento Raffaele Ricifari dice di non avere rammarici sul suo operato in provincia. “L'unica cosa che non sono risuscito a portare a compimento – dice il neo dirigente generale di Pubblica Sicurezza – è l'apertura del commissariato di Lampedusa che però, entro questo mese e comunque entro la fine dell'anno, diventerà pienamente attivo. Si aprirà all'interno dello scalo aeroportuale, inizialmente con uffici provvisori e che poi diventeranno definitivi con la polizia di frontiera che farà fare un salto importante per l'aeroporto che potrà accogliere anche i voli internazionali. Dovevamo arrivarci entro fine anno – conclude Ricifari – e sarà così”.