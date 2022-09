“No al rigassificatore”, i responsabili del movimento mostrano i luoghi all'ex ministro Bellanova

I responsabili del Movimento per la difesa del territorio che raggruppa le associazioni che si oppongolo alla realizzazione del rigassificatore a Porto Empedocle, hanno invitato l'ex ministro dell'agricoltura Teresa Bellanova, senatrice di Italia Viva che è favorevole alla costruzione dell'impianto, ad affacciarsi dalla terrazza di via Pirandello ad Agrigento, per rendersi personalmente conto dell'impatto ambientale che la struttura avrebbe nel territorio.

Quel luogo non è idoneo – dice dai microfoni di AgrigentoNotizie Claudio Lombardo di Mareamico, che è anche delegato per le questioni ambientali di Italia Viva, il partito della Bellanova– ci sono altre proposte alternative, l'Italia sta puntando sulle navi gasiere che attraccherebbero nei porti del Nord dove è maggiore il consumo del gas. Noi ci battiamo per il rispetto dei nostri luoghi e il rigassificatore – conclude Lombardo – sarebbe la fine della vocazione turistica della provincia”.