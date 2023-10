“La protezione civile è cultura”, la prefettura aderisce alle iniziative di sensibilizzazione: ecco il programma

Le manifestazioni volute dalla Presidenza del consiglio dei ministri si svolgono in corrispondenza della Giornata internazionale per la riduzione del rischio dei disastri naturali

Anche la Prefettura di Agrigento aderisce alla “Settimana nazionale della Protezione Civile” promossa dalla Presidenza del consiglio dei ministri per sensibilizzare i cittadini sui temi di protezione civile, per riuscire ad avere approcci consapevoli al territorio e per adottare comportamenti corretti per la riduzione dei rischi e la salvaguardia dell’ambiente.

Nella sede territoriale del Governo, il prefetto Filippo Romano e i responsabili degli enti coinvolti, hanno illustrato il programma delle manifestazioni che si svolgono da lunedì 9 a sabato 14 ottobre prossimi. Principali beneficiari dei momenti educativi saranno gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado della provincia.

“La protezione civile è cultura” , questo è il nome scelto per la manifestazione, parte con delle lezioni di sicurezza rivolte agli alunni delle scuole elementari. Nella mattinata di martedì 10 ottobre invece, nell'area portuale di Porto Empedocle gli studenti saranno coinvolti in un'esercitazione antincendio . A Cammarata invece, venerdì 13 ottobre saranno i Vigili del Fuoco e gli uomini del Corpo forestale ad effettuare delle simulazioni di emergenze che si terranno nella caserma locale dei pompieri. La chiusura delle iniziative invece, si avrà sabato 14 ottobre al viale della Vittoria di Agrigento con una esposizione dei mezzi di soccorso.