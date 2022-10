Settimana della Protezione civile, soccorritori e volontari in piazza Cavour: simulato il crollo di una palazzina

Si è chiusa con una esercitazione di soccorso la Settimana della Protezione civile ad Agrigento dove, in mattinata, nella centrale piazza Cavour, i vigili del fuoco assieme alle associazioni di volontariato hanno simulato il crollo di una palazzina con il relativo recupero di una persona ferita.

Le manifestazioni promosse allo scopo di sensibilizzare la popolazione ad assumere comportamenti corretti che, nei casi di calamità faciliterebbero le attività di soccorso, hanno coinvolto gli istituti scolastici per educare le giovani generazioni al rispetto dei piani di Protezione civile. La giornata conclusiva, è stata una vetrina per volontari e soccorritori che in assenza della società civile, hanno comunque potuto testare il grado di efficienza e di coordinamento delle squadre di intervento.