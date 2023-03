Valorizzazione del teatro greco di Eraclea Minoa, il Parco archeologico lancia un concorso di progettazione

“Una nuova copertura che assolva alle funzioni tecniche di salvaguardia, proteggendo il bene dagli agenti atmosferici ma che al contempo sia essa stessa un'opera architettonica in grado di valorizzare il sito archeologico”. Questa in sintesi è la ragione che ha indotto il parco archeologico della Valle dei Templi di Agrigento ad indire, per il teatro greco di Eraclea Minoa, un concorso di progettazione che nei prossimi giorni darà pubblicato sulla gazzetta europea. Sostanzialmente l'Ente Parco, grazie ad un'intesa siglata con il consiglio nazionale dell'ordine degli architetti e della sede territoriale dello stesso, cerca progetti di qualità per restituire dignità ad uno dei più suggestivi siti della Magna Grecia. Il montepremi complessivo del concorso è di 45 mila euro da suddividere per i primi cinque progetti giudicati da una commissione esaminatrice. Il successivo step sarà quello di reperire le somme necessarie per la realizzazione dell'opera, il costo stimato dei lavori è di circa 3 milioni e mezzo di euro.