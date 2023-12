"Indimenticabile esempio e modello di impegno": in pensione il capo reparto Leonardo Siracusa

Dopo il capo reparto Giuseppe La Rocca, un altro pilastro del comando provinciale dei vigili del fuoco, il capo reparto Leonardo Siracusa, oggi è andato in pensione. "Contraddistintosi per il suo forte attaccamento al servizio e per la professionalità dimostrata in ogni circostanza" - ha scritto l'ormai ex comandante Antonio Giulio Durante -, difficilmente i suoi colleghi lo dimenticheranno. Perché è stato un esempio di cosa significhi essere vigile del fuoco. Stamani, fra commozione, baci e abbracci, il capo reparto ha salutato il comando e tutti i suoi colleghi.

Il capo reparto Leonardo Siracusa, per anni ed anni alla centrale operativa del comando provinciale di via Caduti di Marzabotto, e di recente responsabile dell'ufficio magazzino, "ha dimostrato un impegno costante e una significativa dedizione al lavoro, lasciando - ha scritto sempre l'ex comandante provinciale Durante - un'impronta nel funzionamento fluido ed efficiente dell'intera organizzazione". Dal 2010 al 2021, Siracusa è stato il responsabile della sala operativa appunto, dimostrando una straordinaria capacità di gestione, anche in situazioni e dinamiche complesse. Il capo reparto Leonardo Siracusa, 60 anni compiuti da poco, è entrato a far parte della grande "famiglia" dei vigili del fuoco nel 1987 ed ha lasciato un segno indelebile laddove è stato in servizio: Vicenza, Caltanissetta, Viterbo, Catania e naturalmente Agrigento. "La tua dedizione e il tuo coraggio sono stati riconosciuti con due voti di compiacimento, testimoniando il tuo coraggio straordinario nel salvataggio di una famiglia intrappolata in una auto a Realmonte nel 1998 e - ha ricostruito l'ex comandante provinciale Antonio Giulio Durante - nel salvataggio di un'altra famiglia da un incendio di un'abitazione, lo stesso anno, sempre a Realmonte, prima che la bombola Gpl presente nell'appartamento scoppiasse". Sia l'ex comandante Antonio Giulio Durante, così come tutti i colleghi, riconoscono al capo reparto Siracusa che il suo "esempio e modello di impegno saranno duraturi".