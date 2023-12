"Eredità indelebile ed esempio che continuerà ad illuminare il nostro percorso": in pensione dopo 40 anni di servizio il capo reparto Giuseppe La Rocca

"E' stata la mia seconda famiglia. Ho una famiglia fantastica e voi tutti siete pure fantastici". S'è commosso, e anche più volte, il capo reparto dei vigili del fuoco Giuseppe La Rocca che, dopo 40 anni di servizio, nella notte fra mercoledì e giovedì ha fatto il suo ultimo turno. Stamani, passando in rassegna i colleghi schierati, fra baci e abbracci, e con tanto di sirene accese, il capo reparto ha salutato - non un addio, ma un saluto fatto col cuore - il comando provinciale dei pompieri di Villaseta.

Fra i colleghi schierati e in divisa anche il figlio di Giuseppe, Stefano La Rocca che - seguendo le orme del papà - presta servizio a Verona.

Peppe La Rocca, stimato da tutti i colleghi, molti dei quali stamani si sono al pari emozionati, ha dimostrato sempre dedizione passione. E' stato un professionista serio, scrupoloso e puntiglioso. C'è sempre stato, ancor prima di essere capo reparto, per tutti gli agrigentini che hanno avuto bisogno e per chi indossa la sua stessa divisa. Era il primo aprile del 1986 quando il vigile del fuoco Giuseppe La Rocca ha iniziato la missione di proteggere la vita e la sicurezza dei cittadini. E' stato a Milano, a Catania, a Caltanissetta e, infine, ad Agrigento dove è stato prima vigile permanente, poi capo squadra e infine capo reparto ad Agrigento, ruolo che ha ricoperto con autorità e saggezza. Nel corso del 2023, ha ricevuto un voto di compiacimento per il coraggio dimostrato nel salvataggio di vite a mare, dimostrando ancora una volta un impegno straordinario nella protezione della comunità. "La tua presenza è stata costante nelle sfide che hanno colpito il nostro Paese, dalle alluvioni alle eruzioni vulcaniche, testimoniando la tua prontezza nell'affrontare le situazioni di emergenza - ha scritto nel messaggio di commiato l'ormai ex comandante provinciale Antonio Giulio Durante - . Il tuo contributo durante calamità nazionali e regionali, come l'alluvione in Valtellina nel 1987, la grandinata a Casorezzo nel 1986, l'eruzione vulcanica a Santa Venerina nel 2002, la frana a Giampilieri nel 2009 e il terremoto ad Ascoli nel 2017, è stato fondamentale. Dal 2017, hai assunto con dedizione e competenza l'incarico di capo turno provinciale della sezione B, divenendo un punto di riferimento essenziale per tutti noi. La tua autorevolezza nel turno è sempre stata esemplare e il rispetto e la stima che hai guadagnato sono il frutto della tua leadership. Giuseppe hai rappresentato per me non solo un fido collaboratore, ma un vero mentore e amico - ha continuato Durante - . Fin dal mio arrivo ad Agrigento, hai condiviso con me la tua esperienza e la tua saggezza, diventando una guida preziosa nella gestione del comando. La tua figura è stata per me un esempio di come un leader possa essere severo quando necessario, ma soprattutto premuroso e attento alle esigenze dei propri dipendenti, come un autentico padre di famiglia". Ed è proprio nel giorno dell'avvicendamento fra Durante e il nuovo comandante provinciale dei vigili del fuoco, Calogero Barbera, che il capo reparto Giuseppe La Rocca ha lasciato Villaseta e i "suoi" vigili. "La tua eredità nella storia dei vigili del fuoco di Agrigento è indelebile e il tuo esempio continuerà a illuminare il nostro percorso" - ha concluso l'ex comandante provinciale - .