Vigili del fuoco, Calogero Barbera è il nuovo comandante provinciale

E' Calogero Barbera, 48 anni, originario dell'Agrigentino, ingegnere meccanico, il nuovo comandante provinciale dei vigili del fuoco di Agrigento. Il cambio al vertice si terrà domani e Barbera prenderà il posto di Antonio Giulio Durante insediatosi un anno fa e destinato a ricoprire le analoghe funzioni al comando di Lecco.

Al comando provinciale di Villaseta si terrà una sobria cerimonia sobria di insediamento. Poi il comandante renderà visita al prefetto Filippo Romano e ai vertici istituzionali del territorio.

Barbera ha assunto nel ruolo di funzionario direttivo al comando di Torino nel 2006, ricoprendo molteplici incarichi, in particolare la funzione di responsabile dell'area prevenzione incendi. Ha conseguito il master di II livello in ingegneria dell'emergenza e nel ruolo direttivo ha ricoperto le funzioni vicarie del comando di Torino e incarichi temporanei di facente funzione dei comandanti di Asti e Vercelli. Nel ruolo dirigente, dal 2020, ha ricoperto gli incarichi di comandante vicario di Venezia; comandante reggente di Rovigo; comandante di Ragusa ed è stato componente supplente del comitato italo-francese di sicurezza del tunnel di Tenda (CN), nonché componente supplente della commissione nazionale di sicurezza della metropolitana automatica di Torino e componente del gruppo di lavoro dell'Uni per i sistemi di smoke management. Ma è stato anche componente del gruppo di lavoro italo francese per gli studi di sicurezza dello smoke management e dell’evacuazione per il tunnel ferroviario transfrontaliero italo-francese Tav; è stato designato componente esperto senza diritto di voto del comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi; ha collaborato con le direzioni centrali del dipartimento dei vigili del fuoco per lo studio del dispositivo di soccorso nelle gallerie ferroviarie, i piani formativi del codice di prevenzione incendi, lo studio e la redazione della normazione tecnica antincendi ed ha partecipato alla gestione delle maxi emergenze sisma del L’Aquila, alluvione in Liguria, naufragio della Costa Concordia, sisma pianura Padana Emiliana, sisma Italia centrale, sisma isola d’Ischia ed è componente supplente del comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi.