Passeggiata per la consapevolezza sull’autismo: tutti in cammino per l'inclusione

Nella suggestiva cornice della Valle dei Templi e accompagnati da uno splendide, alunni, docenti, personale sanitario e istituzioni hanno dato vita alla “passeggiata per la consapevolezza sull'autismo”, il tradizionale appuntamento promosso dall'Asp di Agrigento e coinvolge, scuole, associazioni e istituzioni sanitarie per sensibilizzare l'opinione pubblica sui disturbi dello spettro autistico che sono condizioni nelle quali le persone hanno difficoltà a stabilire relazioni sociali normali, usano il linguaggio in modo anomalo o non parlano affatto e presentano comportamenti limitati e ripetitivi. Inoltre, manifestano difficoltà di comunicazione e relazione con gli altri.

La camminata di "Autismo in Valle": traffico paralizzato in mezza città e lungo la statale 640

AgrigentoNotizie è anche su Whatsapp. Seguici sul nostro canale.