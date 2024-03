Pasqua 2024, ecco il programma della settimana santa e degli eventi culturali

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Orario non disponibile

Quando Orario non disponibile

Indirizzo non disponibile

Dove Indirizzo non disponibile

Tutto è stato definito. Anche Agrigento è pronta alla santa Pasqua. E nel programma della settimana santa sono inseriti anche tre eventi culturali che si svolgeranno in cattedrale con musiche sacre e marce con lettura di testi tratti dalla Sacra scrittura e da testi di santi. Ecco, nel dettaglio, il programma.

Domenica 17 - Cattedrale

Ore 19, raduno e incontro delle consorelle e di confratelli della confraternita Maria santissima dei sette dolori e del santissimo Crocifisso.

Ore 20, celebrazione eucaristica. Rinnovo del giuramento delle consorelle e confratelli e vestizione e giuramento delle nuove consorelle e confratelli.

Lunedì 18, martedì 19 e mercoledì 20

Chiesa Santa Maria dei Greci . Esercizi spirituali. Ore 8,30 celebrazione eucaristica.

. Esercizi spirituali. Ore 8,30 celebrazione eucaristica. Cattedrale (cappella santissimo Crocifisso), ore 19 preghiera comunitaria e meditazione

Venerdì 22

Via Crucis cittadina: ore 18 da Porta di Ponte alla chiesa San Domenico. Ore 20, sinfonia funebre e trionfale di Hector Berlioz

Sabato 23

Polo culturale San Lorenzo - Polo espositivo Mudia. Ore 18, i misteri di Pasqua, mostra fotografica.

Ore 18, i misteri di Pasqua, mostra fotografica. Santuario dell'Addolorata. Ore 19, celebrazione eucaristica e discesa del simulacro dell’Addolorata

Settimana santa

Domenica delle Palme

Non saranno celebrate le messe del sabato sera. Domenica ore 8,30 a Sant'Alfonso e ore 20 in cattedrale

Cattedrale. Celebrazione della passione del Signore.

Ore 10,30, raduno presso piazza Bibirria e benedizione delle Palme, processione e ingresso in cattedrale.

Ore 19. Sulla via della croce. musiche, canti e parole della passione - Associazione bandistica intercomunale Bellini e coro diocesano di Agrigento



Martedì 26

Santuario dell'Addolorata. 338esimo anniversario della fondazione della confraternita Maria Santissima dei sette dolore. Ore 18,30, celebrazione eucaristica

338esimo anniversario della fondazione della confraternita Maria Santissima dei sette dolore. Ore 18,30, celebrazione eucaristica Cattedrale. Ore 19, ai piedi della croce. Il pianto della Madonna di Jacopone da Todi.

Mercoledì 27

Cattedrale. Ore 18,30, celebrazione della messa crismale.

28-29-30 marzo - Triduo Pasquale

Giovedì Santo

Cattedrale. Ore 19, celebrazione eucaristica “in Coena Domini”. A conclusione le confraternite vanno al santuario dell’Addolorata

Ore 19, celebrazione eucaristica “in Coena Domini”. A conclusione le confraternite vanno al santuario dell’Addolorata Santuario dell'Addolorata. Ore 21, visita e preghiera e dell'arcivescovo. Ore 22, veglia mariana

Ore 21, visita e preghiera e dell'arcivescovo. Ore 22, veglia mariana Cattedrale. Ore 22, veglia di preghiera fino alle 23.

Venerdì Santo

Cattedrale. Ore 9, inizio della processione con Gesù appassionato

Ore 9, inizio della processione con Gesù appassionato Santuario dell'Addolorata . Incontro dei simulacri di Gesù appassionato e dell'Addolorata

. Incontro dei simulacri di Gesù appassionato e dell'Addolorata Cattedrale. Ore 14, crocifissione. Ore 14,30 -17,30, preghiere al Calvario. Ore 18, celebrazione della passione del Signore presieduta dall'arcivescovo. Ore 19,30, deposizione di Gesù dalla Croce e processione con il Cristo morto e il simulacro della Madonna Addolorata. Messaggio dell’arcivescovo alla chiesa San Domenico

Sabato Santo

Santuario dell'Addolorata. Ore 17,30, preghiera con Maria

Ore 17,30, preghiera con Maria Cattedrale (Cappella Santissimo Croicifisso), ore 18, meditazione in attesa della Risurrezione

(Cappella Santissimo Croicifisso), ore 18, meditazione in attesa della Risurrezione Cattedrale. Ore 23, veglia pasquale presieduta dall'arcivescovo

Domenica di Pasqua

Chiesa Sant'Alfonso. Ore 8,30, celebrazione eucaristica

Ore 8,30, celebrazione eucaristica Santuario dell'Addolorata. Ore 12, celebrazione eucaristica

Ore 12, celebrazione eucaristica Cattedrale. Ore 11,30, celebrazione eucaristica. Ore 20, celebrazione eucaristica.

Eventi culturali

L’associazione culturale Ecclesia viva onlus nata con lo scopo di promuovere il vasto patrimonio culturale ecclesiastico del centro storico di Agrigento collabora con il museo diocesano e la cattedrale per la valorizzazione del patrimonio anche attraverso la progettazione, l’organizzazione e la realizzazione di eventi che aiutino a conoscere il vasto patrimonio architettonico e storico artistico, nonché immateriale. E' in questo contesto che si inseriscono gli eventi organizzati con il museo diocesano e la società Anthos Oltre valle in occasione della settimana santa.

Il primo evento è la mostra, I misteri di pasqua, mostra fotografica che si svolgerà nella chiesa di San. Lorenzo, polo espositivo del Mudia. Nove fotografi siciliani, in rappresentanza di ognuna della nove provincia racconta con foto legate alle manifestazioni religiose della settimana santa di versi paesi anche dell'entroterra. Si tratta di Patrizia Galia (Tp), Gaetano Belverde (Sr), Giuseppe Leone (Rg), Melo Minnella (Pa), Mario D’Alfonso (Me), Giuseppe Cacocciola (En), Lillo Miccichè (Cl), Massimo Calcagno (Ct) e Massimo Palamenghi (Ag). La mostra, coordinata dal direttore l museo diocesano Domenica Brancato, sarà inaugurata sabato 23 marzo alle ore 18,00 e sarà visitabile per tutta la settimana santa e continuerà fino al 30 maggio. La mostra e la stampa del catalogo sono realizzate con un contributo dell’assessorato regionale al Turismo e il sostegno dell'associazione.

Il secondo evento, Sulla via della croce. Musiche, parole e canti e della passione, si svolgerà in cattedrale Domenica 24 alle ore 19, e prevede la presenza della banda intercomunale Bellini che si esibirà con il coro diocesano e "I lamentatori della settimana santa di Giardina Gallotti". L’evento è promosso dall’associazione bandistica intercomunale Bellini diretta dal maestro Carmelo Magione con le confraternite del SS. Crocifisso e dell’Addolorata. L’evento è realizzato con il sostegno dell’assessorato regionale al Turismo e diversi sponsor privati.

Il terzo evento Ai piedi della croce, il “Pianto della Madonna”, di Jacopone da Todi vedrà coinvolti numerosi artisti agrigentini si svolgerà sempre nella Cattedrale domenica alle ore 19,00. Previsti vari momenti di arte, di recitazione e di musica. L’evento è promosso dall’Aasociazione culturale “Il canto di Calliope” con un contributo della presidenza della Regione Siciliana e dell’associazione Ecclesia viva.