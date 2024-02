Da eterna incompiuta a maxi discarica di rifiuti: il viaggio tra i pericoli del pluripiano in piazzale Rosselli

Da eterna opera incompiuta ad una maxi discarica di rifiuti, questa è la situazione attuale del parcheggio pluripiano di piazzale Rosselli ad Agrigento. La redazione di AgrigentoNotizie, insieme alla qualificata guida turistica, Marco Falzone è entrata all'interno della struttura abbandonata da decenni. Negli anni, gli spazi progettati per accogliere le automobili, sono state utilizzati come luoghi di riparo per senzatetto, ma anche come ritrovo per tossicodipendenti e prostitute. Rifiuti di ogni genere, invadono ogni angolo della struttura che, se recuperata e completata, potrebbe realmente offrire un servizio indispensabile per una città che, specie nel suo centro, è carente di posti auto.

“La città manca di parcheggi e qui – dice dai microfoni di AgrigentoNotizie, Marco Falzone - ce ne dovrebbe essere uno funzionale per i cittadini e per i turisti. Questo parcheggio versa in condizioni terribili, non è mai stato completato e oggi è diventato una vera e propria discarica, a due passi dal centro e dal terminal dei bus. È un biglietto da visita deleterio per l'immagine della città che si appresta ad essere capitale italiana della cultura. Bisognerebbe intervenire immediatamente, innanzitutto per ripulire l'area e poi, porre fine a questa querelle che dura da anni, completando l'opera o almeno schermare il tutto per evitare di farle notare la discarica ai visitatori”.

Il parcheggio di piazzale Rosselli, accessibile a tutti, per utilizzare il termine indicato dalla guida turistica, è un pessimo biglietto da visita per la futura città capitale italiana della cultura, ma oggettivamente è un luogo pericoloso anche per la presenza di molti materiali di cantiere e che è sprovvista di barriere protettive che potrebbero evitare potenziali incidenti.

Parcheggio pluripiano, la più grande incompiuta della città trasformata in una discarica